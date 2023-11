Die Fußball-Frauen des 1. FC Union haben durch einen 3:0-Sieg das Viertelfinale im Berliner Landespokal erreicht. In einem gerade in der ersten Hälfte umkämpften Spiel gegen Regionalligakonkurrent Türkiyemspor erzielten Kapitänin Lisa Heiseler (57.), Sarah Abu Sabbah (85.) und Celine Frank (90.+4) die Tore für die eisernen Ladies im Käthe-Tucholla-Stadion.

Hatte Union am vergangenen Wochenende die Frauen von Türkiyem noch klar mit 11:2 besiegt, so wurde das Pokalspiel am Donnerstagabend eine knappere Angelegenheit. Türkiyemspor verteidigte im ersten Durchgang aufopferungsvoll und Union konnte seine zahlreichen Torchancen und Standardsituation nicht für Tore nutzen. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. "Die erste Halbzeit war nicht ganz so effizient wie in den letzten Spielen", so Unions Pressesprecher Jan Marks. Der ungewohnte Kunstrasenplatz behinderte ebenfalls den Spielfluss der eisernen Ladies.



Im zweiten Abschnitt zunächst ein unverändertes Bild - bis Mittelfeldspielerin Lisa Heiseler zur Führung traf. Türkiyem steckte nicht auf, doch die Rote Karte in der 70. Minute für die gerade erst eingewechselte Lorin-Hiva Beyaztepe brachte die Gäste in numerische Unterzahl. Fortan diktierte Union noch deutlicher das Geschehen. Torjägerin Sarah Abu Sabbah sorgte mit ihrem 2:0 in der 85. Minute schließlich für die Entscheidung. Celine Frank traf in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand.



In der Regionalliga Nordost muss Spitzenreiter Union am 25. November beim Bischofswerdaer FV antreten. Türkiyem spielt am 26. November zu Hause gegen Fortuna Dresden.