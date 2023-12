Trotz eines stark dezimierten Kaders haben die BR Volleys drei Punkte bei der FT 1844 Freiburg entführt. Gegen den Aufsteiger gelang den Berlinern am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga mit einem glanzlosen 3:1 (25:15, 25:18, 22:25, 25:19) der achte Sieg im achten Spiel. In der mit 1500 Zuschauern ausverkauften Act-Now-Halle von Freiburg war Kapitän Ruben Schott mit 17 Punkten erfolgreichster Angreifer bei den Gästen.

Berlins Trainer Joel Banks hatte die leicht verletzten Timothee Carle, Timo Tammemaa, Tobias Krick und Daniel Malescha in Berlin zurückgelassen. Ihm stand damit für die Partie in Freiburg nur ein zehnköpfiger Kader zur Verfügung. Die Berliner hatten schon zu Beginn Probleme, ins Spiel zu finden. Erst beim 10:9 gingen sie erstmals in Führung und bauten diese beim Aufschlag von Schott gleich auf 12:9 aus. Als dann beim Service von Mittelblocker Nehemiah Mote aus einem 16:13 ein 22:13 wurde, war der erste Satz für den Favoriten endgültig in trockenen Tüchern.