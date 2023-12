Seinem ersten Spiel mit Union in Braga folgt für den neuen Trainer Nenad Bjelica die Premiere in der Bundesliga. Zum Start geht es für ihn und sein angeschlagenes Team ausgerechnet zu Rekordmeister Bayern München. Der Coach glaubt an eine Chance.

Maurice Hauß ist Autor beim Bayern-Fanblog "Miasanrot". Auch er sieht die aktuelle sportliche Situation und die Kritik gelassen. "Es reicht natürlich sehr wenig, damit beim FC Bayern der Krisenmodus ausgerufen wird", sagt Hauß lachend. "Man muss das Ganze deshalb nüchtern betrachten. Nach dem turbulenten Frühjahr mit der Entlassung von Julian Nagelsmann, der knappen Meisterschaft sowie dem Rauswurf von Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn hatte Tuchel jetzt eine gesamte Vorbereitung, um sein Team zu formen", sagt Hauß. "Das Team tut sich noch ein bisschen schwer, seine Spielphilosophie umzusetzen. Das liegt auch daran, dass der Kader sehr dünn besetzt ist und es immer mal wieder Verletzungen gab." Die Mannschaft würde deshalb noch nicht vollständig so spielen, wie Tuchel es sich vorstellt. "Trotzdem befinden wir uns in einer sportlichen Lage, die man als ganz gut betiteln kann", findet Hauß.

Nach 12 Spielen in der Bundesliga steht der FC Bayern nicht auf dem ersten Platz, Sky-Experte Dietmar Hamann kritisiert die Mannschaft und vor allem Trainer Tuchel (auch nach Kantersiegen) regelmäßig heftig, im DFB-Pokal schieden die Bayern bei Drittligist Saarbrücken aus. Man könnte meinen, die Münchner befinden sich in einer tiefen Krise. Dem ist aber natürlich nicht wirklich so: In der Bundesliga sind sie Tabellenführer Bayer Leverkusen eng auf den Fersen und auch in der Champions League hat die Tuchel-Elf das Achtelfinale bereits vor Beendigung der Gruppenphase souverän erreicht.

Während in Köpenick Krisenstimmung herrscht, ist ein Union-Fanklub in heller Aufregung. Die in München beheimatete "Brigade Bavaria" stimmt sich ein auf das Spiel ihrer Unioner beim FC Bayern. "Das ist, wie wenn Heimat zu Besuch kommt."

Sommer-Neuzugang und Weltstar Harry Kane bricht in der Bundesliga derzeit alle Rekorde. Mit 18 Toren in seinen ersten 12 Bundesliga-Spielen hat Kane den 60 Jahre alten Bestwert von Uwe Seeler gebrochen. Nie zuvor hat ein Spieler in den ersten 12 Partien so oft getroffen. Auch der Saisonrekord von Robert Lewandowski mit 41 Toren in einer Spielzeit wackelt bereits jetzt gewaltig. Zum gleichen Zeitpunkt hatte der Pole in der Saison 2020/21 erst 15 Treffer.

"Die einfach Antwort ist natürlich Harry Kane", sagt auch Hauß auf die Frage, welchen Spieler Union am Samstag besonders bewachen muss. "Ich möchte aber trotzdem auch auf Leroy Sane hinweisen. Er spielt eine überragende Saison, unter anderem, weil er an der Seite von Harry Kane deutlich mehr Freiheiten hat. Es erinnert ein wenig an Heung-min Son bei Tottenham, der dort eine ähnliche Rolle hatte und mit Kane ein kongeniales Duo gebildet hat."

"Kane ist nicht der Einzige, der gefährlich sein kann, wenn man solche Spieler wie Sané oder Gnabry oder Müller in der Mannschaft hat", sagte auch Union-Trainer Bjelica auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.