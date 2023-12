Die SV Elversberg war vielen Fußball-Fans bis vor Kurzem wohl noch unbekannt. Letzte Saison stiegen die Saarländer allerdings sensationell in die 2. Bundesliga auf und sorgen dort nun für Aufsehen. Am Sonntag gastieren sie im Berliner Olympiastadion.

Mit 24 Punkten auf dem Konto steht die SV Elversberg derzeit deutlich vor Hertha BSC (18). Die Mannschaft von Pal Dardai will ihr Heimspiel am Sonntagnachmittag (13:30 Uhr) nutzen, um den Abstand auf die Saarländer zu verkürzen.

Allerdings wartet keine leichte Aufgabe auf die Berliner. Der Aufsteiger hat sich ohne große Namen in der Mannschaft vorerst in der zweiten Liga etabliert. In den letzten Wochen mussten bereits große Vereine wie der Hamburger SV oder Schalke 04 Niederlagen gegen das Team von Horst Steffen hinnehmen.

Pal Dardai möchte das verhindern und ändert seine Mannschaft bei winterlichen Temperaturen im Berliner Olympiastadion im Vergleich zum Remis in Hannover auf zwei Positionen. Für den angeschlagenen Kapitän Toni Leistner rückt Linus Gechter in die Innenverteidigung. In der Offensive spielt Derry Scherhant an Stelle von Marten Winkler. Der Youngster gibt somit sein Startelf-Debüt für die Blau-Weißen.