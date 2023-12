"Wir werden Veränderungen im Kader erleben", kündigte Zingler im Weihnachtsinterview der Vereinsmedien [youtube.com] an. Genauso gut hätte er auch sagen können: "In der Rückrunde bleibt das Gras in der Alten Försterei grün" oder: "Die Hymne des 1. FC Union singt Nina Hagen".

Manchmal ist Planung im Fußball nicht mehr als einfache Mathematik. Union Berlins Kader ist so ein Fall: Wenn aus drei Wettbewerben innerhalb weniger Monate nur noch einer wird, dann sind 28 Spieler plötzlich zu viele. Wenn Präsident Dirk Zingler also ankündigt, dass der Verein neu starten müsse, ist klar, dass er damit auch Abgänge im Januar meint.

Obwohl diese Analyse so offensichtlich ist, steht Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert im Januar vor einer seiner kompliziertesten Aufgaben, seit er 2018 das Zepter bei Union übernahm. Nach einer schwachen Hinrunde mit zehn Niederlagen in 15 Bundesliga-Spielen stecken die Berliner knietief im Abstiegssumpf.

Damit das Spiel über die Außen verlässlich funktioniert, ist ein weiterer Transfer nötig: Nach Gosens Umschulung zum linken Mittelfeldspieler hat sich in der Defensive eine Lücke aufgetan. Union braucht einen neuen Linksverteidiger, der Jerome Roussillon entlastet. Als dieser gegen Köln angeschlagen ausgewechselt werden musste, kam Rechtsverteidiger Christopher Trimmel links hinten in die Partie. Den plant Bjelica aber eigentlich als Back-up für Josip Juranovic auf der anderen Seite ein.

"Wir werden alle unsere Kraft darauf verwenden, die Klasse zu halten", sagte Zingler in seinem Weihnachtsinterview. Damit spielt er sicherlich auch darauf an, dass Union dazu bereit ist, nach den großen Investitionen im Sommer auch im Winter nochmal in den Kader zu investieren.

Union hat viele Spieler, die mit einer anderen Erwartung nach Köpenick kamen, als gegen den Abstieg zu spielen. Wächst die Trainingsgruppe noch weiter, wird die Chance auf Einsatzzeit für alle Reservisten kleiner.

In der Regel reagieren Fußballer auf fehlende Spielzeit mit Unzufriedenheit, die sich eine Mannschaft im Abstiegskampf nicht erlauben kann. Unions rasante Entwicklung brachte in den letzten Jahren viel Fluktuation in der Mannschaft mit sich. Einiges spricht dafür, dass sich Ruhnert in dieser Hinsicht im Winter nochmal selbst übertrifft.

Aber Obacht: Eine Erfahrung aus dem Sommer zeigt, wie schwierig es sein kann, Spieler, die man abgeben will, auch loszuwerden. Sheraldo Becker stand damals auch schon vor dem Absprung, so sehr, dass er zeitweise sogar im Training geschont wurde. Am Ende kam kein Transfer zustande und der sicher geglaubte Abgang war weiter bei Union.

Aber damals spielte man ja auch noch in drei Wettbewerben.