"Mehr Torgefahr über die rechte Seite, weniger Gegentore über den linken Flügel, die Weiterentwicklung im Zentrum – da müssen wir die Balance insgesamt noch ein wenig verbessern. Den Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte können wir auch besser nutzen und uns bei Standards gerade defensiv noch geschickter anstellen", so das Zwischenfazit von Pal Dardai . Der Ungar beschreibt Herthas Problemzonen damit bereits äußerst präzise.

Doch nicht nur das Zentrum ist schuld am fehlenden Gleichgewicht in Herthas Spiel. 40 Prozent der Berliner Angriffe finden über den linken Flügel statt, die Abhängigkeit von Fabian Reese ist eklatant. Trainer Dardai sprach die fehlende Torgefahr über die rechte Seite selbst an. Marten Winkler, Derry Scherhant, Gustav Christensen - die Auswahl für die Rolle des Rechtsaußen ist durchaus üppig, doch alle genannten Spieler eint die wenig vorhandene Erfahrung auf Profi-Niveau. Die drei Angreifer sind noch jung, ihr Spiel ist wenig ausgereift und unterliegt Formschwankungen. Über Ansätze geht Herthas Spiel auf dem rechten Flügel also nicht hinaus.

Reese ist in 16 Ligapartien an insgesamt elf Toren direkt beteiligt gewesen - Winkler, Scherhant und Christensen zusammen an sieben. Das ist für deren Entwicklungsstand eine annehmbare Quote, doch Herthas Spiel leidet darunter, auch weil sich die Talente abseits von Torbeteiligungen zu selten zeigen. Einen erfahrenen, "fertigeren" Spieler für den rechten Flügel, der effizienter agiert, zu verpflichten, könnte Abhilfe leisten - auch um Reese zu entlasten.