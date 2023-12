Der Fußball ist längst in der Digitaliserung angekommen, das Spiel nahezu vollständig vermessen. In der Analyse gehen die Tools und Statistiken vielen aber zu weit. Dabei sind gerade etablierte Werte eher Unsinn, meint Ilja Behnisch.

Nun ist diese Frage nicht jedes Mal gleich spannend. Gewinnt zum Beispiel die französische Nationalelf - wie unlängst mit 16:0 gegen Gibraltar, dann wohl kaum, weil die Abordnung des 33.000 Einwohner britischen Überseegebiets nicht die richtige Einstellung gegen das vor Talent überquellende Frankreich an den Tag gelegt hat. Denn das sind gern mal die Kriterien, mit denen vor allem die Althauer des Sports in ihren Pensions-Nebenverdiensten als Experten um die Ecke kommen. Am besten noch garniert mit einem "Früher, da hätte es sowas nicht gegeben".

Nehmen wir ein aktuelles Beispiel und schauen auf den 5:1-Erfolg von Hertha BSC gegen Elversberg am Sonntag. Klares Ding, könnte man anhand des Ergebnisses meinen. Keinesfalls, hält zum Beispiel die rbb|24-Analyse entgegen. Der Sieg war mindestens mal in der Höhe schmeichelhaft und überhaupt hätte alles auch ganz anders kommen können.

Das Problem: Viele dieser Werte sind mindestens mit Vorsicht zu genießen. Es beginnt schon damit, dass die Daten von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich ausfallen können. Das liegt an so einfachen wie zugleich schwierigen Fragen, wie: Wann genau ist eine Mannschaft eigentlich in Ballbesitz? Oder: Was ist ein gewonnener Zweikampf? Wenn ein ballführender Spieler vor einem Verteidiger zurückweicht, war das dann ein Zweikampf? Und wer hat ihn gewonnen? Was ist, wenn der Ball ins Aus rollt? Und wie bewertet man eine Spielsituation, in der zwei Verteidiger einem Angreifer den Ball wegnehmen? Hat dann einer der beiden Verteidiger den Zweikampf verloren?

Die Angabe über prozentual gewonnene oder verlorene Zweikämpfe lässt also nahezu überhaupt keine Schlussfolgerungen zu, andere Werte wie Ballbesitz und Laufleistung müssen wenigstens im Kontext gesehen werden. Mannschaften mit einer auf Konter ausgelegten Taktik haben naturgemäß weniger Ballbesitz, dafür in der Regel eine höhere Laufleistung. Liegen sie in beiden Kategorien hinten, besteht hingegen mindestens mal Erklärungsbedarf.