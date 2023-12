Der 1. FC Union Berlin wird den geplanten Stadionumbau unabhängig vom sportlichen Abschneiden wie geplant fortführen.

"Wir wollen hier 2026/27 ein Stadion eröffnen mit einer Kapazität von knapp über 40.000 Zuschauern", sagte Präsident Dirk Zingler in einem Vereinsinterview des Fußball-Bundesligisten. "Wir bauen das unabhängig von aktuellen sportlichen Ereignissen. Jeder Schritt war ja immer unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation", sagte er weiter.

Ab Juli 2025 soll die eigentliche Stadionerweiterung beginnen. Union plant nach wie vor, in der Saison 2025/26 für die Heimspiele ins Olympiastadion auszuweichen. "Wir haben kein bundesligataugliches Stadion, wir spielen mit Sondergenehmigung. Es ist unser Anspruch, hier in Köpenick einen dauerhaften, modernen Bundesliga-Standort hinzustellen", so Zingler.