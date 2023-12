Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben am Mittwoch in der Champions League eine deutliche Auswärtsniederlage kassiert. Die Brandenburgerinnen unterlagen Fenerbahce Istanbul mit 0:3 (13:25, 19:25, 15:25).

Der deutsche Vizemeister hatte schon das Hinspiel gegen den türkischen Champion in der MBS-Arena vor zwei Wochen mit 0:3 verloren. Nächster Gegner in der Königsklasse ist am kommenden Mittwoch Budowlani Lodz.

Bereits am Samstag müssen die Potsdamerinnen in der Volleyball-Bundesliga zu Hause gegen Stuttgart antreten.