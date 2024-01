Im Halbfinale hatte Friedrich die französische 2022er-Weltmeisterin Mathilde Gros deutlich beherrscht und damit eine alte Rechnung beglichen - Friedrich hatte auch damals im WM-Finale ebenso wie ein Jahr später gegen Finucane das Nachsehen gehabt.

Finucane hatte sich am Freitag im Halbfinale gegen Hinze glatt in zwei Läufen durchgesetzt. Hinze, Weltmeisterin 2020 und 2021 in dieser Disziplin, ließ dafür Gros im Bronze-Duell keine Chance. Zum Auftakt am Mittwoch hatten Friedrich, Hinze und Pauline Grabosch souverän zum vierten Mal in Folge EM-Gold im Teamsprint gewonnen. Friedrich hat am Sonntag im Keirin eine weitere Titelchance, in dieser Disziplin ist sie zuletzt dreimal in Folge Weltmeisterin geworden.