Es sind die Wochen der Theresa Simon. Die 25-Jährige hat mit Alba Berlin am Wochenende den elften Pflichtspielsieg in Folge gefeiert . Alba steht derzeit auf Platz zwei - in seiner erst zweiten Spielzeit in der DBBL. Für Simon ist es die erste Saison bei den Berlinerinnen. Und schon hat sie sich zu einer der absoluten Leistungsträgerinnen und Anführerinnen im Team entwickelt. Ihre Auftritte in der Bundesliga haben ihr einen Platz in der A-Nationalmannschaft beschert, als erste Spielerin Albas überhaupt.

Die nächsten Wochen werden ein guter Test sein, um zu schauen, wie hoch hinaus es wirklich für die Sportstudentin gehen kann. Die Nationalmannschaft spielt nämlich beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Paris. Es wären die Ersten in der Geschichte des deutschen Frauen-Basketballs. Im brasilianischen Belem messen sich die Deutschen vom 8. bis 12. Februar mit Australien, Brasilien und Serbien. Zwar qualifizieren sich drei der vier Teams für das Olympische Basketballturnier, trotzdem wird die Aufgabe extrem schwierig. Australien und Brasilien gewannen je einmal die Weltmeisterschaft. Serbien ist zweifacher Europameister.

Trotzdem ist Simon zuversichtlich: "Ich habe als Kind schon immer davon geträumt, bei Olympia dabei zu sein und jetzt haben wir eine absolut realistische Chance." Dieses Selbstbewusstsein liegt auch an der neuen Qualität der Nationalmannschaft. Der kanadischen Bundestrainerin Lisa Thomaidis und ihrem Team um Superstar Leonie Fiebich gelangen im vergangenen Jahr der sechste Platz bei der Eurobasket in Slowenien. Es war überhaupt die erste Qualifikation für eine Europameisterschaft seit zwölf Jahren. Beim Turnier in Brasilien werden auch die Berliner Sabally-Schwestern aus der WNBA dabei sein.

Für die A-Nationalmannschaft absolvierte Simon bisher erst zwei Kurzeinsätze im November. Ihre Rolle in der Nationalmannschaft wird sie erst noch finden müssen. Die Qualität in der Bundesliga ist bei weitem noch nicht so hoch, dass die besten Spielerinnen der Spitzenteams automatisch für die Nationalmannschaft gesetzt sind. Die deutschen Top-Spielerinnen spielen häufig in den USA oder im europäischen Ausland.

Doch einen Plan hat sie schon: "Ich möchte mit meiner Positivität und meiner Energie in der Defense den Ton setzen und meine Mitspielerinnen mitziehen", sagt sie. "Wir leben davon, dass wir als Team in der Verteidigung zusammenspielen und dadurch die Energie in die Offense bringen."