Do 29.02.24 | 22:05 Uhr

Die BR Volleys haben in der Champions League erneut das Halbfinale verpasst. Der deutsche Serienmeister unterlag im Viertelfinal-Rückspiel dem Mitfavoriten Trentino Volley aus Italien am Donnerstag mit 0:3 (19:25, 20:25, 22:25). Das Hinspiel hatte der Hauptstadtklub in eigener Halle ebenfalls deutlich 0:3 verloren.

Die BR Volleys treten im Viertelfinale der Champions League gegen das italienische Spitzenteam Itas Trentino an. Zuletzt kamen die Berliner nicht über das Viertelfinale hinaus - dabei wartet erst ab Halbfinale das große Geld. Ein strukturelles Problem.

Damit war für die Volleys in der Königsklasse bereits wie in den vergangenen drei Jahren in der Runde der besten Acht Schluss - jeweils gegen ein italienisches Team. Bereits 2021 und 2022 schieden die Berliner gegen Trentino aus, 2023 gegen Meister Perugia.

Am Sonntag (16.15 Uhr/Dyn) geht es für die Mannschaft von Trainer Joel Banks um die Titelverteidigung im DVV-Pokal. In Mannheim treffen die Volleys auf die WWK Volleys Herrsching, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Endspiel stehen.