In 100 Tagen startet in München mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland die Fußball-Europameisterschaft. In 101 Tagen steigt dann auch der Austragungsort Berlin mit dem Olympiastadion ins Geschehen ein. Zum Start treffen in der Hauptstadt Spanien und Kroatien aufeinander. Berlin ist damit Schauplatz des ersten Spitzenspiels der EM.

Im Olympiastadion laufen die Vorbereitungen und Umbauarbeiten für das Turnier bereits seit Monaten. Jetzt, wo die EM immer näher rückt, biegen die Organisatoren auf die Zielgerade der Arbeiten ein. Die gute Nachricht 100 Tage vor EM-Beginn: Berlin und das Olympiastadion liegen bei den Vorbereitungen gut im Zeitplan.