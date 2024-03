Bernd Henke - Member Of IFFHS 14770 Brandenburg an der Havel Sonntag, 31.03.2024 | 17:27 Uhr

28' Minute: Tor durch Bianca Schmidt (20)

Kim Beatrix Schneider erhält einen langen Ball auf rechts, zieht ihre Flanke frei in den 11er, Bianca Schmidt. Ex-Nationalspielerin Schmidt überwindet Frankfurts Torfrau Altenburg.



42' Minute: Tor durch Kim Beatrix Schneider (28.).

Wieder geht es schnell, Potsdam kommt über links in die Box und bringt den Ball in den 5er, Altenburg kommt noch an den Ball, kann ihn aber nicht mehr entscheidend abwehren. Kim Beatrix Schneider steht goldrichtig und drückt den Ball über die Linie.



62' Minute: Tor durch Viktoria Schwalm (17).

Pass in die Schnittstelle, Viktoria Schwalm läuft über rechts alleine in den Strafraum und überwindet Altenburg mit einem Flachschuss ins lange Eck. Ein verdienter Treffer für die gebürtige Hessin, denn bereits in der 6. Minute hatte Viktoria Schwalm nach Vorlage von Sara Ito einen Torschuss abgezogen, der zum Glück für die Frankfurterinnen nur den rechten Pfosten traf.