Fußball-Bundesliga - Union Berlin macht mit Heimsieg gegen Bremen großen Schritt zum Klassenerhalt

Sa 16.03.24 | 19:17 Uhr

Video: rbb UM6 | 16.03.2024 | Jakob Rüger

Nach drei sieglosen Spielen hat der 1. FC Union Berlin am Samstag mit 2:1 gegen Werder Bremen gewonnen. Ein Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel brachte die Vorentscheidung. Der Winter-Neuzugang Vertessen traf zum ersten Mal.

Ereignisarme erste Hälfte, turbulenter zweiter Durchgang

Union Berlin sorgt mit Doppelschlag kurz nach der Pause für Vorentscheidung

Winter-Neuzugang Yorbe Vertessen erzielt sein erstes Tor für die Eisernen

Die Köpenicker klettern auf den 13. Rang und haben nun neun Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz

Der 1. FC Union Berlin ist zurück in der Erfolgsspur: Am Samstagnachmittag besiegten die Eisernen den SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga mit 2:1 (0:0). Für die Berliner war es der erste Dreier nach zuvor drei Spielen ohne Sieg. Ein Doppelschlag zu Beginn der zweiten Hälfte brachte die Vorentscheidung, Unions Winter-Neuzugang Yorbe Vertessen traf zum ersten Mal und bereitete noch dazu das zweite Tor vor.

Die Gäste aus Bremen ließen die Berliner in der Anfangsphase kommen, Union konnte die leichte Feldüberlegenheit zunächst aber in keine Torchancen verwandeln. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. In der 24. Minute bekamen die Zuschauer im Stadion an der Alten Försterei eine erste gefährliche Offensivaktion zu sehen: Werders Mitchell Weiser kam aus zentraler Position und im Fallen zum Abschluss, doch Danilho Doekhi fälschte die Kugel noch entscheidend an den linken Außenpfosten ab.

"Der beste Verein im schönsten Revier": Choreo der Union-Fans vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen.

Union wird erst kurz vor dem Pausenpfiff gefährlich

Es blieb dabei: Die Köpenicker hatten mehr Spielanteile, stellten die Bremer Abwehr aber vor keine unlösbaren Herausforderungen. Die entscheidenden letzten Pässe landeten zu oft beim Gegner. Auf der anderen Seite zielte Marvin Ducksch deutlich zu hoch (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann aber doch zwei Mal vor dem Kasten der Gäste gefährlich: Einen Volleyschuss von Brenden Aaronson parierte der SVW-Keeper Michael Zetterer (45. +1), nach der anschließenden Ecke köpfte Lucas Tousart knapp über das Tor (45. +2). Zur Pause blieb es beim 0:0.

Erst zündet der Bremer Anhang, dann die Berliner Offensive

Die Bremer starteten schwungvoll in den zweiten Durchgang, ein Schuss von Justin Njinmah aus halbrechter Position wurde im letzten Moment abgeblockt (46.). Im Anschluss unterbrach der Schiedsrichter Daniel Schlager die Partie kurz, als im Gästeblock Pyrotechnik gezündet wurde. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte und das Spiel wieder lief, erledigte Union Berlin mit einem schnellen Doppelschlag aus dem Nichts die Vorentscheidung: Erst machte Yorbe Vertessen nach Vorarbeit von Robin Gosens mit einem saftigen Schuss aus zentraler Position sein erstes Bundesliga-Tor und das 1:0 für die Köpenicker (50.). Kurz darauf erhöhte Brenden Aaronson nach einem sehenswertem Doppelpass mit Vertessen auf 2:0 (52.).

Weiser stellt Anschluss wieder her - Union bringt Sieg ins Ziel

Es dauerte bis zur 63. Minute, bis sich Werder zurückmeldete: Weiser war nach einer Ecke von Ducksch vor Unions Keeper Frederik Rönnow am Ball, nickte ein und schaffte damit den Anschluss. Nun ging es munter hin und her: Tousart hatte die Großchance zum 3:1, scheiterte aber an Zetterer (67.). Werder kam - bis tief in die üppige Nachspielzeit von acht Minuten - ebenfalls zu weiteren Abschlüssen, ohne aber eine wirklich zwingende Chance zum Ausgleich zu haben. Union Berlin brachte den Vorsprung ins Ziel und macht auf diese Weise einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Acht Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft des Trainers Nenad Bjelica nun neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Reaktionen zum Spiel

Yorbe Vertessen (1. FC Union Berlin): "Ich habe eine Sekunde, nachdem ich getroffen habe, realisiert, dass ich ein Tor erzielt habe. Das war großartig, ich habe es sehr genossen." Brenden Aaronson (1. FC Union Berlin): "Das ist ein großer Schritt für uns. Wir sind zu Hause stark, diese Form müssen wir jetzt beibehalten. Es war eine gute Leistung von uns, das ist ein großer Sieg." Milos Veljkovic (SV Werder Bremen): "Das erste Tor hat uns geschockt - warum auch immer. Wir wussten, dass die Berliner Fans Gas geben und dass das hier eine krasse Atmosphäre wird. Das sollte uns nicht beunruhigen, hat es aber - und deswegen verlierst du solche Spiele."

