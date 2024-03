Trainer Riccardo Boieri hat seinen Vertrag bei den Bundesliga-Volleyballerinnen des SC Potsdam vorzeitig bis 2026 verlängert, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Der 36 Jahre alte Italiener übernahm den Posten erst zu Beginn der laufenden Saison , ist dem Verein allerdings bereits seit rund zehn Jahren in unterschiedlichen Ämtern verbunden.

Boieri war von 2014 bis 2018 als Co-Trainer und Scout bei den Potsdamerinnen tätig, wechselte danach für ein Jahr in die Schweiz und wurde nach seiner Rückkehr zu den Brandenburgerinnen wieder Co-Trainer unter Guillermo Naranjo Herandez. Nach dem Wechsel Hernandez' zu Galatasaray Istanbul wurde Boieri zum Cheftrainer befördert.

Aktuell steht der SC Potsdam im Playoff-Viertelfinale. Das erste Spiel einer Serie Best of three gegen den VfB Suhl findet am Sonntag in Potsdam statt.