Ins Finale zieht in der Best-of-Seven-Serie das Team ein, das zuerst vier Spiele für sich entscheiden kann. Das nächste Duell steigt bereits am Mittwoch (19:30 Uhr) in Straubing. In der zweiten Halbfinal-Serie treffen die Fischtown Pinguins Bremerhaven und der EHC Red Bull München aufeinander. Das erste Spiel gewann Bremerhaven mit 3:0.

Die Eisbären Berlin sind mit einem Sieg ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Gegen die Straubing Tigers setzte sich der Hauptstadt-Klub am Montag mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) durch. Die Tore in der mit 14.200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof erzielten Kapitän Kai Wissmann (12. Minute), Manuel Wiederer (24.) und Blaine Byron (29.). Tyler Sheehy traf kurz vor Schluss noch für Straubing (58.).

Bis Samstag mussten die Eisbären Berlin warten - nun steht fest: Im Playoff-Halbfinale trifft der Rekordmeister auf die Straubing Tigers. Am Ostermontag beginnt die Serie. Es geht um das Angstgegner-Image, ein Plus an Power und eine historische Chance.

Was die Eisbären Berlin in der Halbfinal-Serie gegen Straubing erwartet

Die erste Top-Chance der Halbfinal-Serie hatten die Eisbären. Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, als Jonas Müller mit einem Rückhand-Pass Blaine Byron in Szene setzte, der den Puck jedoch freistehend nicht an Straubing-Goalie Hunter Miska vorbeibrachte. Es war der Auftakt in ein offenes Spiel, in dem die Gäste aus Niederbayern - auch ohne ihren Top-Torjäger JC Lipon - zunehmend gefährlicher wurden. Jake Hildebrand im Berliner Tor musste schon bald zeigen, wieso er mit 93,2 Prozent Fangquote das Goalie-Ranking der Playoffs anführt. In Unterzahl rettete er in höchster Not gegen Cole Fonstad (5.).

Eine Minute später war der 30-jährige US-Amerikaner dann aber geschlagen: Es war unübersichtlich vor dem Eisbären-Gehäuse, sekundenlang wühlten und schossen die Straubinger, ehe Nicolas Mattinen den Puck schließlich versenkte. Sein Jubel währte jedoch nur kurz, weil Joshua Samanski Hildebrand zuvor behindert hatte. Deshalb gaben die Schiedsrichter den Treffer nach ausführlicher Betrachtung der Videobilder nicht (7.).

Und so gehörte das erste Tor der Serie drei Minuten später dem Kapitän der Eisbären. Wissmann traf nach Zuspiel von Byron zum 1:0 (12.). Es blieb auch danach ein spektakuläres Auftakt-Drittel mit starken Offensivszenen und noch stärkeren Rettungstaten. Und wenn die Goalies mal nicht zur Stelle waren, war - wie beim Kracher des Straubingers Marcel Brandt (13.) - die Latte im Weg. So hielt auch Straubing-Stürmer Samanski in der ersten Pause bei "Magentasport" fest: "Es ist ein gutes Spiel zwischen beiden Mannschaften. Man sieht, dass beide unbedingt gewinnen wollen. Und so müssen wir auch ins zweite Drittel reingehen."