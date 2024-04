Deutsche Eishockey Liga - Wissenswertes zur Final-Serie der Eisbären Berlin gegen Bremerhaven

Mo 15.04.24 | 21:17 Uhr

Bild: IMAGO / Eibner

Die Eisbären Berlin spielen ab Mittwoch in der Final-Serie der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven um den Meistertitel. Fragen und Antworten vor dem Showdown der beiden besten Hauptrunden-Teams.

Wie ist die sportliche Ausgangssituation?

Die Eisbären Berlin entschieden ihre Best-of-Seven-Serie im Halbfinale gegen die Straubing Tigers mit 4:1 für sich. "Es war ein weiter Weg bis hierhin. Wir konnten die letzten Tage nutzen, um die Batterien wieder aufzuladen – jetzt wird es aber auch Zeit, dass es losgeht", sagt Eisbären-Coach Serge Aubin vor dem ersten Final-Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Gespräch mit dem rbb. "Wir sind bereit!" Auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven zogen nach fünf Duellen in die Final-Serie ein – und eliminierten im Halbfinale den amtierenden Deutschen Meister EHC München. In der alles entscheidenden Runde kommt es zugleich auch zum Showdown der beiden besten Teams der Hauptrunde. Vor dem ersten Duell am Mittwoch (19:30 Uhr) in Bremerhaven sind die Eisbären gewarnt. Denn das letzte direkte Aufeinandertreffen am finalen Spieltag der Hauptrunde entschieden die Pinguins mit 2:1 für sich - und sicherten sich dadurch sowohl den ersten Platz im Tableau als auch den Heimvorteil in der nun anstehenden Final-Serie. Überhaupt gewann Bremerhaven drei der vier Saisonspiele gegen die Eisbären.

Welche historische Dimension hat die Serie? Und wer ist Favorit?

Die Zeiten, in denen Bremerhaven als Punktelieferant ein gern gesehener Gast in Berlin war, sind längst vorbei. "Bremerhaven spielt sehr schnell. Sie haben sehr talentierte Spieler und sind gut im Power Play", weiß Ty Ronning, der die Eisbären Berlin mit seinem 3:2-Siegtreffer in der Verlängerung des fünften Halbfinals gegen Straubing ins Endspiel schoss. "Für uns wird es auch darauf ankommen, so wenige Strafen wie möglich zu kassieren und der Box fernzubleiben. Wir müssen intensiv spielen und es genießen." In den vergangenen drei Jahren sind die Fischtown Pinguins kontinuierlich zu einem Spitzenteam gereift. Besonders die erste Bremerhavener Angriffsreihe um ihren slowenischen Kapitän Jan Urbas gilt als eine der besten der DEL. Entsprechend groß ist der Respekt der Eisbären vor ihrem Gegner.

Choreo der Eisbären-Fans: Der Traum vom zehnten Meistertitel der Vereinsgeschichte lebt.

Einen klaren Favoriten gibt es in der nun bevorstehenden Serie allerdings nicht. Kleinigkeiten dürften den Unterschied machen, Fehlerminimierung wird einmal mehr groß geschrieben. Serge Aubin betont: "Ich erwarte, dass diese Final-Serie in jeder Hinsicht sehr eng und ausgeglichen wird. Bremerhaven hat ein sehr diszipliniertes Team, sie setzen ihre Spielzüge in hohem Tempo um und nutzen Fehler des Gegners gnadenlos aus", lautet die Einschätzung des Eisbären-Trainers.

Die Final-Serie im Best-of-Seven-Modus Spiel 1 | Mittwoch | 17.04. | 19:30 Uhr | Eisarena Bremerhaven

Spiel 2 | Freitag | 19.04. | 19:30 Uhr | Arena am Ostbahnhof

Spiel 3 | Sonntag | 21.04. | 15:30 Uhr | Eisarena Bremerhaven

Spiel 4 | Dienstag | 23.04. | 19:30 Uhr | Arena am Ostbahnhof

Spiel 5* | Freitag | 26.04. | 19:30 Uhr | Eisarena Bremerhaven

Spiel 6* | Sonntag | 28.04. | 14 Uhr | Arena am Ostbahnhof

Spiel 7* | Dienstag | 30.04. | 19:30 Uhr | Eisarena Bremerhaven

*falls erforderlich

Nach der verkorksten Vorsaison 2022/23 und dem historischen verpassten Playoff-Einzug sind die Berliner auf Wiedergutmachung aus: Nach den Erfolgen 2021 und 2022 soll der dritte Meistertitel innerhalb der vergangenen vier Jahre her. Es wäre der zehnte in der Vereinsgeschichte der Eisbären, bei insgesamt 13 Finalteilnahmen. Die Berliner sind zudem DEL-Rekordmeister. Die Fischtown Pinguins stehen dagegen zum ersten Mal überhaupt im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft.

Gibt es noch Tickets?

Die Euphorie in Bremerhaven ist dementsprechend riesig: Die beiden Spiele in der Eisarena, die die Pinguins auf jeden Fall austragen werden, waren innerhalb von gerade einmal 25 Minuten restlos ausverkauft. Doch auch in der Arena am Ostbahnhof wird es - standesgemäß - voll: Es ist davon auszugehen, dass kein Platz unbesetzt sein wird, wenn die Eisbären mindestens das zweite und das vierte Duell dieser Serie vor heimischer Kulisse spielen werden. Auf der Vereins-Homepage der Berliner gibt es aber auch Hoffnung – an alle Kurzentschlossenen gerichtet, heißt es: "Für die Playoff-Final-Heimspiel[e] wird es voraussichtlich noch Restkarten aus Kontingenten geben."

