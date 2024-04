So präsentieren sich die Top-Teams derzeit in den Playoffs

Erfolg oder Enttäuschung? Mehrere Profiklubs aus Berlin und Brandenburg kämpfen in ihren Sportarten aktuell um Titelgewinne. Wie es für die Mannschaften aus der Region in der heißen Phase aussieht und wann die nächsten Aufgaben warten.

Während für Albas Männer-Mannschaft erst ab Mai die Playoffs anstehen, befinden sich die Basketballerinnen bereits mitten in der heißen Saisonphase – und haben allen Grund, von der erstmaligen Final-Teilnahme zu träumen. Das Team um Kapitänin Lena Gohlisch entschied die "Best-of-Five"-Viertelfinalserie gegen die Royals Saarlouis überzeugend mit 3:0 für sich und treffen am 5. April zum Auftakt der Halbfinal-Serie auf die Lions MBC.

Nach einem holprigen Playoff-Auftakt müssen sich die BR Volleys im anstehenden Halbfinale gegen Lüneburg steigern. Außenangreifer Timothée Carle will vor seinem Wechsel in die polnische Topliga einen erfolgreichen Abschied feiern.

Zwar verlangten die Norddeutschen den Volleys in den ersten beiden Begegnungen – wie erwartet – viel ab. Doch beide Partien konnte der Titelverteidiger durch konzentrierte Teamleistungen sowie die stark aufgelegten Schlüsselspieler Timothée Carle und Marek Sotola jeweils mit 3:1-Sätzen für sich entscheiden. Schon am 03. April könnte das Team im dritten Spiel das Finalticket lösen.

Die Volleys kämpfen aktuell um den Einzug ins Endspiel. Der Abomeister der Volleyball-Bundesliga (VBL) hatte allenfalls zum Start in die Playoffs noch leichte Schwierigkeiten: Im zweiten Spiel gegen Erstrundengegner SSC Karlsruhe stand die Mannschaft in der Defensive teils wacklig und ließ die Badener der Sensation eines Satzgewinns gefährlich nahe kommen. Das war es dann aber auch. Letztlich zogen die Berliner mit einem glatten Serien-Sieg ins Halbfinale ein, wo sich die Mannschaft aktuell in der Best-of-Five-Serie dem diesjährigen Überraschungsteam SVG Lüneburg zu erwehren hat.

Den Potsdamerinnen fehlt der VBL-Meisterschaftspokal noch in der Klubvitrine. Als Top-Titelkandidat wird der Viertplatzierte der regulären Spielzeit in der Schlussphase der Saison wohl nicht gezählt. Allerdings gelang es Trainer Riccardo Boieri, aus einem im Vorjahr fast vollständig neu besetzen Kader ein funktionierendes Team zu formen, dem zuletzt in der ersten Playoff-Runde gegen Suhl ein erfolgreicher Auftakt in die Playoffs gelang. Zweimal schlug der SC Potsdam die Herausforderinnen glatt mit 3:0.

In der ab Mittwoch beginnenden Best-of-Three-Halbfinalserie wartet nun mit dem SSC Palmberg Schwerin das beste Team der regulären Saison. "Wir sehen uns nur als Underdog", sagte der Potsdamer Geschäftsführer Eugen Benzel im Vorfeld und gab sich damit bescheiden. Doch die zuletzt starken Leitungen des SCP dürften sich bis zur Ostsee herumgesprochen haben.