Hertha peilt beim Karlsruher SC den dritten Sieg in Folge an. Dabei kommt es beim Zweitliga-Duell auch zu einem Wiedersehen alter Freunde. Beim KSC läuft sportlich derzeit ebenfalls vieles rund.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will am Sonntag im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC seinen kleinen Höhenflug fortsetzten und den dritten Sieg in Folge einfahren (ab 13:30 im rbb|24.de-Audiostream und im Liveticker). Mit einem Erfolg könnte Hertha erstmals in dieser Saison unter die Top-Fünf springen - und eine minimale Resthoffnung im Aufstiegskampf aufrecht erhalten. Die Badener rangieren aktuell aber nur einen Punkt hinter dem Hauptstadt-Klub. Auch die Karlsruher präsentieren sich seit Wochen formstark und holten aus den vergangenen vier Partien acht Punkte.

Die Aufstellung von Hertha BSC entspricht dabei genau der Startformation der Vorwoche, als die Berliner Hansa Rostock mit 4:0 schlugen. Auch Verteidiger Michal Karbownik ist nach seinen Knieproblemen, die unter der Woche auftraten, in Karlsruhe mit von der Partie.