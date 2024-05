Der SC Potsdam will auch in der kommenden Saison in der Volleyball-Bundesliga der Frauen (VBL) spielen. Die Verantwortlichen des Erstligateams werden nach Klub-Angaben gegenüber dem rbb die entsprechenden Unterlagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit am Mittwoch im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens beim Ligaverband einreichen.

"Ich freue mich sehr, dass wir ein deutliches Signal in alle Richtungen senden können", sagte Eugen Benzel, Geschäftsführer der SC Potsdam Sport & Marketing GmbH.