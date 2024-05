Großer Jubel bei Turbine Potsdam: Die Brandenburger Fußballerinnen sind nur ein Jahr nach dem Abstieg zurück in der Bundesliga. Den direkten Wiederaufstieg und die Meisterschaft feierte das Team in Ingolstadt ausgelassen.

Dementsprechend ausgelassen verlief die Meisterparty nach dem Abpfiff am Sonntagnachmittag auf dem Rasen in Ingolstadt.

Konfettiregen, Sektduschen und Freudentränen: Durch einen Sieg beim FC Ingolstadt hat sich Turbine Potsdam die Meisterschaft in der zweiten Liga und den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gesichert. Nur ein Jahr nach dem tränenreichen Abstieg aus dem Oberhaus sind die Brandenburgerinnen zurück.

Turbine Potsdam ist nach einjähriger Abstinenz zurück in der Fußball-Bundesliga. In Ingolstadt lagen die Brandenburgerinnen lange zurück, mussten zittern und konnten am Ende doch feiern. Ein Doppelpack verhalf Turbine zum großen Erfolg.

Bianca Schmidt, für die das Spiel in Bayern das letzte ihrer Karriere war, rang nach dem Abpfiff mit den Worten. "Es ist einfach geil. Wir freuen uns wahnsinnig. Es war wie die gesamte Saison: spannend bis zum Schluss", sagte die langjährige Nationalspielerin und Champions-League-Siegerin. "In der ersten Halbzeit lief es einfach nicht für uns, auch wenn wir unsere Chancen hatten. Die machen einen rein und dann musst du erstmal zurückkommen - und wir sind zurückgekommen", sagte die 34-Jährige glücklich. "Jetzt haben wir die erste Liga klargemacht und da wollen wir auch bleiben."

Für Doppeltorschützin Viktoria Schwalm sei es einer der schönsten Tage in ihrem Leben gewesen. Mit zwei Distanztreffern - einer davon mit Potenzial fürs Tor des Monats - hatte Schwalm die Partie zu Gunsten der Brandenburgerinnen gedreht. "Wenn ich an meine vielen Jahre mit Turbine denke, ist das hier einer der schönsten Momente", sagte die 26-Jährige. "Wir haben es uns so verdient. Auch heute sind wir nach einem Rückstand zurückgekommen und haben in der zweiten Halbzeit nochmal alles umgedreht", so Schwalm.

Viele hätten es Turbine nicht zugetraut, nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Bundesliga zurückzukehren. "Das hier ist der Beweis, dass wir es doch können", sagte Schwalm, kurz bevor eine Sektdusche auf sie niederregnete.