Fußball-Europameisterschaft - Alles Wissenswerte zum Public Viewing in Berlin und Brandenburg

Mi 29.05.24 | 11:19 Uhr | Von Fabian Friedmann

Bild: dpa/B.v.Jutrczenka

Die Berliner Fanmeile strotzt zur Euro 2024 mit Superlativen - aber auch andere Locations locken mit besonderem Flair fürs Public Viewing. Doch welche Regeln gelten fürs Gruppengucken und wer darf was zeigen? Ein Überblick. Von Fabian Friedmann

Was muss man zur Fanmeile am Brandenburger Tor wissen? Für die anstehende Euro 2024 steht die Berliner Fanmeile erneut für Superlative. Vom 14. Juni bis 14. Juli wird die Straße des 17. Juni zur größten Public-Viewing-Arena der gesamten Republik. 24.000 Quadratmeter grüner Kunstrasen wurden vorab vor dem Brandenburger Tor verlegt, während das Bauwerk eingerahmt wird von dem - laut Veranstaltern - "größten Fußballtor der Welt". Durch dieses werden die Besucher dann auf einer riesigen Leinwand die Spiele der Euro 2024 verfolgen können. Gezeigt werden dort alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, dazu alle sechs Spiele, die im Berliner Olympiastadion ausgetragen werden, darunter auch das Finale. Zusätzlich ist jede Partie des Viertel- und Halbfinals zu sehen. An Tagen ohne Public Viewing ist die Fan-Zone von 8 bis 24 Uhr geöffnet, zu diesen Anlässen werden auf der Leinwand Kinofilme mit Fußballbezug gezeigt. Filmstart ist jeweils um 20 Uhr.

Grundsätzlich ist der Eintritt auf der Fanmeile frei. Es werden keine Tickets benötigt. Minderjährige unter 14 Jahren werden aber nur in Begleitung einer volljährigen Person eingelassen. Die maximale Kapazität der Fan Zone am Brandenburger Tor beträgt offiziell 30.000 Personen. Bei Bedarf kann der Bereich für über 100.000 Zuschauer erweitert werden. Ist es zu voll, kommt das "One in, one out"-Prinzip zum Einsatz, bei dem für jeden Fan, der die Fan-Zone verlässt, eine Person neu eintreten darf. Entsprechende Wartezeiten sind damit verbunden. Rucksäcke, Reisekoffer und Taschen größer als A4 sind nicht erlaubt. Es dürfen ausschließlich nichtalkoholische Getränke in Plastikflaschen oder Tetra Paks bis 0,5 Liter mitgebracht werden. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken und Glasflaschen ist verboten. Es finden Personen- und Taschenkontrollen statt. Eröffnet wird die Fanmeile bereits zwei Tage vor Turnierbeginn, also am 12. Juni, im Rahmen des Fußballkultursommers 2024 mit einem kostenlosen Konzert. Auftreten werden dann unter anderem der Rapper Luciano, Alvaro Soler, Elif und Leony.

Was passiert in der Fan-Zone am Reichstag? Auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag erwartet die Besucher ein großes Kultur- und Unterhaltungsprogramm. Anders als bei der Zone am Brandenburger Tor werden hier alle 51 Spiele der Euro 2024 gezeigt. Darüber hinaus erwartet die Fans ein Live-Programm mit Performances, DJ-Sets, Konzerten und Ausstellungen. Im so genannten Future Hub finden feste Installationen, Workshops und Panel-Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit statt. Im Zentrum des Platzes steht dazu ein Fußball-Stadion, das Platz für 2.000 Zuschauer bietet und in dem Athleten und Künstler auftreten werden. Außerdem finden zahlreiche Fußballturniere statt, darunter auch das Finale einer deutschlandweiten Turnierserie, die bereits im Vorfeld der Europameisterschaft gestartet ist. Die Eventfläche, die für insgesamt 10.000 Besucher ausgelegt ist, ist vom 14. Juni bis 14. Juli für das gesamte Turnier geöffnet, jeweils von 14 bis 24 Uhr.



So soll die Fan Zone am Reichstag aussehen. (Bild: Kulturprojekte Berlin GmbH)

Welche Public-Viewing-Events in Berlin sind besonders? Neben der Fanmeile gibt es zahlreiche weitere Public-Viewing-Events in Berlin und Brandenburg, die besonderes Flair versprechen. Das Poststadion in Moabit wird im Rahmen des Fußball-EM-Kultursommers zum "Pride House". Hier können queere Fußballfans in einem geschützten Raum ihr Lieblingsteam anfeuern, dazu bespaßen lokale und queere Sportvereine mit einem bunten Programm das Publikum. Es gibt Partys, Konzerte und Ausstellungen. Das Magazin "11 Freunde" und radioeins vom rbb präsentieren erneut das EM-Quartier im Astra Kulturhaus auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain. Alle Spiele der Euro sieht man drinnen oder draußen auf der Großbildleinwand, es gibt Sitzplatztribünen wie im Stadion. Für die Nerds sind Liveanalysen, Talks mit prominenten Fußballern und Trainern sowie Liveschalten zu Experten in ganz Deutschland geplant. Daneben veranstaltet das rbb24 Inforadio in der rbb-Dachlounge im 14. Stock des Fernsehzentrums am Theodor-Heuss-Platz ein Public Viewing mit Talkrunde. Die Termine sind 19.06, 20.06, 23.06., 30.06. und 5.07. Wer gerne draußen guckt, es aber etwas gediegener möchte, der sucht sich den passenden Biergarten. Der Prater, Berlins ältester Biergarten, lädt traditionell zum Public Viewing ein. Wer direkt am Wasser in malerischer Atmosphäre Fußball schauen möchte, der sollte sich ins Café am Neuen See in den Tiergarten begeben. Hier ist der Eintritt frei. Wasser? Biergarten? Gruppengucken? Das hat auch das Zenner im Treptower Park direkt an der Spree zu bieten. Der Geheimtipp für Familien ist der Waldhochseilgarten Jungfernheide. Hier sitzt man auf Bierbänken und gemütlichen Liegestühlen - während sich die Kinder im Kletterwald austoben. Das Public Viewing ist kostenlos, da es aber nur begrenzt Plätze gibt, bitten die Betreiber um eine Reservierung vorab. Weitere Hot-Spots: Kulturbrauerei Prenzlauer Berg, Strandbad Wendenschloss, Revier Südost, Zitadelle Spandau und Luise Dahlem.

Welche Public-Viewing-Events gibt es in Brandenburg? Die Stadt Frankfurt/Oder plant mehrere Events am Brunnenplatz in der Innenstadt – präsentiert vom Radiosender Antenne Brandenburg. Für die beiden Halbfinalspiele (9. und 10. Juli) und das Finale (14. Juli) erwartet die Stadt bis zu 8.000 Zuschauer. Besonders die deutsch-polnische Freundschaft soll hier im Vordergrund stehen. In der Landeshauptstadt wird der Lindenpark ebenfalls ein Public-Viewing-Programm anbieten – mit allen Spielen der DFB-Elf plus Halbfinale und Finale. Ein Geheimtipp in Potsdam ist der Biergarten der Biosphäre. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft können hier, hinter der Orangerie im Volkspark Potsdam, verfolgt werden. Im Cottbuser Sportzentrum lädt der Fußball-Landesverband am 14. Juni zunächst ab 9 Uhr zum Schul-Fußballturnier, am Abend gibt es dann das Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland auf einer Großbildleinwand am Leichtathletikstadion. Im ältesten Biergarten der Stadt, der Freizeit-Oase am Amtsteich in Cottbus, gibt's fürs gesamte Turnier Gruppengucken auf Großbildleinwand. In der Oranienburger Orangerie können Fußballfans ebenfalls zwei der Spiele der deutschen Mannschaft mitverfolgen: Am 19. Juni (Deutschlang-Ungarn) und am 23. Juni (Deutschland-Schweiz) ist für circa 200 Personen Platz.



Welche Regeln gelten grundsätzlich fürs Public Viewing? Grundsätzlich dürfen nicht-kommerzielle Public-Viewing-Events im Verein oder im kleineren Rahmen jederzeit ohne Lizenzierung stattfinden. Aber nur so lange sie nicht die Besucherzahl von 300 Personen überschreiten und keine kommerziellen Maßnahmen wie Sponsoring oder Eintrittspreise umfassen. Treffen die letzten beiden Punkte hingegen zu, muss man eine Lizenz über ein Bewerbungsportal der Uefa beantragen. Wichtig: Public Viewing darf unter keinen Umständen in einem Radius von zwei Kilometern um ein Stadion, in dem Spiele der Endrunde ausgetragen werden, oder um die offiziellen Uefa-Fanzonen stattfinden. Allerdings müssen auch kleine Veranstalter für ihre Public-Viewing-Events die Richtlinien der Uefa befolgen und alle notwendigen lokalen Genehmigungen und Berechtigungen einholen. Da die meisten Lieder und Sportreporter-Kommentare urheberrechtlich geschützt sind, muss zum Teil eine Anmeldung bei der Gema erfolgen. Um Vereinen die Übertragung der EM zu erleichtern, hat die Gema für dieses Jahr Sondertarife für die Wiedergabe von Musik und Kommentaren im Fernsehen entwickelt. Zum Anmelde-Portal geht es hier.

Bars und Restaurants sind von der Lizenzpflicht befreit, vorausgesetzt sie betreiben Fernsehgeräte in ihren Räumen, haben die relevanten TV-Abos für kommerzielle Bereiche und besitzen eine örtliche Genehmigung. Auch hier gilt: Zusatzeinnahmen durch Eintrittsgeld oder Sponsoring Dritter sind nicht gestattet. Ausnahmen bestehen während der Euro bei den Lärmschutzvorschriften, so dass öffentliche Public-Viewing-Übertragungen auch nach 22 Uhr zulässig sind. Das erlaubt eine Sonderregelung des Bundeskabinetts für Städte und Gemeinden, die vor Kurzem in Kraft getreten ist. Der Grund: Rund die Hälfte aller 51 Spiele beginnt erst um 21 Uhr.



Wie hat die TV-Rechte und wer darf was zeigen? Die offiziellen Übertragungsrechte für die EM 2024 wurden – wie zuletzt für die WM 2022 in Katar – von der Telekom erworben. Das bedeutet, dass über Magenta TV alle Spiele gesehen werden können, fünf davon sogar exklusiv. Da es eine Kooperation von Sky Sport mit der Telekom gibt, können die Fans auch in allen Sky Sportsbars sämtliche Spiele des Turniers live erleben. ARD und ZDF übertragen 34 der 51 Spiele live im Free-TV und ihren Livestreams, darunter sind auch alle Partien der deutschen Nationalmannschaft. 12 EM-Spiele werden zusätzlich bei RTL und im Livestream auf TVNow gezeigt.

