Hajrulla hat die albanische Staatsbürgerschaft und kam in der laufenden Regionalliga-Saison für die Erfurter in 21 Spielen auf acht Tore und fünf Vorlagen. Dabei stand er 18 mal in der Anfangsformation der Thüringer. Im vergangenen Sommer zog sich der 25-Jährige einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu, was einen zweimonatigen Ausfall für den Angreifer zur Folge hatte.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz erklärte auf der vereinseigenen Webseite die Hintergründe der Verpflichtung: "Wir haben uns bereits vor einigen Wochen ligaunabhängig mit Romario auf einen Wechsel zu uns verständigt, wollten aber erst bis zum Saisonende mit der Veröffentlichung warten."

Die sportlichen Vorzüge des Neuzugangs seien für Wollitz unbestritten. "Romario bringt in seinem Spiel eine extreme Wucht mit, was man in den zurückliegenden zwei Jahren in Erfurt auch sehr gut sehen konnte. Das gefällt uns sehr. Zudem hat er nachgewiesen, dass er konstant treffen und Tore vorbereiten kann. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Offensivspiel im kommenden Jahr bereichern wird", so Wollitz weiter.