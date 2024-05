Mit Spielbeginn wurde es dann zunächst etwas ruhiger. Beide Mannschaften lieferten einen nervösen Beginn, wobei die Füchse dank ihres schnellen Umschaltspiels besser in die Partie kamen und nach sechs Minuten mit 3:1 in Führung lagen. Flensburg hatte zu diesem Zeitpunkt der Partie eine Wurfquote von gerade einmal 17 Prozent vorzuweisen. Zum Vergleich: Im Halbfinale gegen Bukarest waren es über die gesamte Spieldauer 83 Prozent gewesen.

Doch Flensburg fuchste sich in die Begegnung, angeführt von ihrem überragenden Torhüter Kevin Möller, der das Torhüter-Duell mit Berlins Dejan Milosavljev auch auf die gesamte Spielzeit gesehen für sich entscheiden konnte. In der unablässig intensiven Partie, in der jeder Zweikampf so geführt wurde, als wäre er der entscheidende, mehrten sich in der Folge die Stockfehler der Berliner. Flensburg hingegen traf nun besser. Nach 18 Minuten stand es demnach 7:7, was Füchse-Trainer Jaron Siewert zu einer ersten Auszeit veranlasste. "Solche Phasen gibt es in jedem Spiel", sagte der gerade einmal 30-Jährige zur Beruhigung seiner Spieler.