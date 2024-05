Füchse Berlin sind heiß auf das European League Final Four

Voller Kraft und verletzungsfrei - so fahren die Handballer der Füchse Berlin am Wochenende zum Final-Turnier der European League nach Hamburg. Der Titelverteidiger spielt am Sonnabend im Halbfinale gegen den Ligakonkurrenten Rhein-Neckar-Löwen. Von Maria Zipper