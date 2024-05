Nach der geglückten Champions-League-Quali reisen die Füchse Berlin am Wochenende mit viel Rückenwind nach Hamburg. Dort wollen die Handballer beim Final Four der European League ihren Titel verteidigen. Die Vorzeichen könnten kaum besser stehen.

Als amtierender Titelträger starten die Füchse Berlin am Wochenende in ihren Lieblingswettbewerb: In Hamburg steht am Samstag und Sonntag das Final Four der European League im Handball an. Jener Wettbewerb, den die Füchse in ihrer Vereinsgeschichte schon drei Mal gewannen: 2015, 2018 und zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr in Flensburg.

Am Samstag (18 Uhr) treffen die Hauptstädter im deutschen Halbfinale auf die Rhein-Neckar Löwen. In einem potenziellen Endspiel bekämen es die Füchse am Sonntag (18 Uhr) mit dem Gewinner der Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest zu tun, das am Samstag bereits um 15 Uhr ausgetragen wird.