Der Berliner Senat hat das Planungsrecht für den Olympiapark in Charlottenburg-Wilmersdorf an sich gezogen. Damit wolle der Senat auch für Sportereignisse wie eine mögliche Olympiabewerbung vorbereitet sein, sagte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) im Anschluss an eine Senatssitzung am Dienstag.

rbb|24 hatte bereits im April über die Pläne des Senats berichtet.