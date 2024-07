Potsdam Royals und Berlin Adler gewinnen in der GFL

Die Potsdam Royals haben in der German Football League (GFL) einen deutlichen Sieg gefeiert und damit ihre Spitzenposition in der Gruppe Nord gefestigt. Die Brandenburger Footballer setzten sich am Samstagnachmittag klar mit 56:18 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns durch - den Erstplatzierten aus der Gruppe Süd. Bereits zur Halbzeit hatte sich Potsdam mit 32:12 abgesetzt und somit früh für klare Verhältnisse gesorgt.

Für die Berlin Adler war es ebenfalls ein erfolgreicher Hauptrunden-Spieltag in der GFL. Die Berliner gewannen bei den Munich Cowboys - wenn auch denkbar knapp. Am Ende stand ein 21:20 auf der Anzeigetafel. Die Adler belegen in der Gruppe Nord den fünften von acht Plätzen.