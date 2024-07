Hertha BSC hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga das dritte Testspiel gewonnen, wenn auch mit Mühe. Die Berliner setzten sich am Mittwochabend beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 mit 1:0 (1:0) durch.

Für den SV Babelsberg war es die vorerst letzte Partie gegen den Klub aus der Hauptstadt. Auf einer Mitgliederversammlung war Ende Juni entschieden worden, wegen Sicherheitsbedenken keine Testspiele mehr gegen Hertha oder den 1. FC Union zu absolvieren.

Bereits am Samstag steht für die Berliner das nächste Vorbereitungsspiel beim FSV Zwickau an. Den Feinschliff für die kommende Saison will sich Hertha vom 18. bis zum 27. Juli im Trainingslager am Walchsee in Tirol holen, bevor am 3. August dann die neue Zweitliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn startet.