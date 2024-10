Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben bei ihrer Premiere auf der europäischen Bühne eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. In der heimischen Sömmeringhalle unterlagen sie am Donnerstagabend im Eurocup dem polnischen Erstligisten VBW Gdynia mit 44:61 (23:41). Beste Berliner Werferin war Theresa Simon mit neun Punkten.

Die Basketballerinnen von Alba Berlin spielen nach ihrem kometenhaften Aufstieg und Sieg der Meisterschaft in dieser Saison auch international. Was rund um den Eurocup wichtig wird, wer dabei ist und wie die Chancen für Berlin stehen.

Trotz der Niederlage war es ein historischer Abend für das Frauen-Team von Alba, das nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison erstmals an einem europäischen Wettbewerb teilnimmt. Unter großem Jubel der 1.052 Fans erzielte Stefanie Griogleit in der Anfangsphase die ersten internationalen Punkte für die Berlinerinnen per Layup.

Doch es dauerte nicht lang, bis die Gäste aus Polen rund um die ehemalige WNBA-Spielerinnen Ruth Herbard und Stephanie Jones ihre Klasse aufs Parkett brachten. Gdynia setzte sich bereits früh ab und ließ bis zum Ende nichts mehr anbrennen, während Alba vor allem die schwache Wurfeffektivität zu schaffen machte. Trotzdem kämpfte das Team von Trainer Cristo Cabrera bis zum Schluss, präsentierte sich phasenweise auf Augenhöhe und verhinderte so, völlig unter die Räder zu geraten.

Im Eurocup geht es für die Berlinerinnen am 16. Oktober mit einem Heimspiel gegen das israelische Top-Team Elitzur Ramla weiter.