Das ist die Frage, die sich den Spitzensportlern angesichts eines drohenden Olympia-Aus aufdrängt. Wie die junge Leichtathletin verfolgt Olympiasieger Sebastian Brendel den gleichen Weg. Auch er will der Unsicherheit mit Tatendrang trotzen. „Wir müssen das Beste daraus machen. Draußen trainieren, paddeln und laufen sollten kein Problem sein“, sagt der Kanute aus Schwedt. „Wir müssen versuchen, uns so gut wie möglich fit zu halten.“

Wer in den vergangenen Jahren dem Traum von Tokio alles untergeordnet hat, wird nun nur schwerlich davonlassen. Selbst wenn das Coronavirus die Vorbereitung auf den Höhepunkt in der Laufbahn eines Sportlers kräftig durcheinanderwirbelt. Für die Ruderer des Deutschland-Achters etwa ist es kaum mehr möglich, sich mit anderen Booten zu messen. „Die Ruderwelt ist in Schockstarre“, beschreibt Olympiasieger Richard Schmidt die ungewisse Situation. Für Tokio qualifiziert ist der Achter als Weltmeister zwar, nur fehlen jetzt die Regatten. Schließlich ist die Wettkampfsaison der Ruderer ohnehin kurz, vor den Spielen waren drei Weltcups und die Europameisterschaft in Polen eingeplant. Davon geblieben sind aktuell der späte Auftakt im Mai beim Rennen in Luzern und die EM im Juni. „Katastrophe“, nennt Schmidt die Absagen-Flut. „Wir können nicht zu den Spielen fahren und vorher kein Rennen sein.“

Zurzeit befinden sich die deutschen Ruderer im Trainingslager in Lago Azul – portugiesisches Hinterland. „Das ist wie Quarantäne“, sagt der 32-Jährige. Abgeschnitten von der Außenwelt, perfekte Bedingungen für die Vorbereitung. Doch mit dieser Ungewissheit muss auch der erfahrene Schmidt lernen umzugehen. Er war schon bei den Spielen in Peking, London und Rio am Start. Warnungen vor Gesundheitsgefahren habe es meist gegeben, erinnert Schmidt, die Vogelgrippe vor den Spielen 2008, das Zikavirus 2016. Jetzt sind die Vorzeichen noch einmal andere. „Natürlich ist es für den Kopf schwierig, wenn man nicht weiß, ob das alles überhaupt stattfindet.“

Auch die Beachvolleyballerin Karla Borger hat schon Olmypialuft geschnuppert. Vor vier Jahren in Brasilien hat sie Bälle am Strand der Copacabana geschmettert. Seither hat die 31-Jährige alles dafür getan, auch in Tokio wieder durch den Olympischen Sand zu hechten. Diesen Traum sieht sie aber gerade davon schwimmen. „Die Gesundheit geht vor“, sagt Borger. Sie ist mit ihrem Team Mitte vergangener Woche in Los Angeles gelandet, gerade noch so vor dem Einreisestopp für Europäer in die USA. Die Flüge waren lange zuvor gebucht.

Ein Olympia-Ausfall käme für Borger überaus bitter. Nur zwei deutsche Beach-Duos dürfen zu den Sommerspielen. Und das Rennen um die Plätze ist eng. Karla Borger und Partnerin Julia Sude sind gut drauf, nationaler Titel vergangenes Jahr und aktuell bestes deutsches Duo in der Qualifikations-Rangliste.

Der Plan lautete jetzt erst das Trainingslager an der amerikanischen Ostküste, dann die Weiterreise zum ersten großen internationalen Turnier in diesem Jahr in Mexiko. Bis Mai sind nun alle anderen Wettkämpfe abgesagt. Am Morgen nach Ihrer Ankunft ereilt Borger jedoch die Empfehlung, zurück nach Deutschland zu reisen. „Der Verband eine Warnung ausgesprochen, dass wir alle zurückkommen sollen“, sagt Borger. „Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob Mexiko überhaupt stattfinden wird. Und wie das mit uns hier in den Staaten weitergehen wird.“ Für die Sportsoldatin Borger stellt sich jetzt die Frage, auf welcher Seite des Atlantiks sie besser aufgehoben ist. Aus ihrer Ratlosigkeit macht sie am Telefon keinen Hehl. „Aus Europa raus zu sein, ist vielleicht gar nicht so unclever. Ist nur die Frage, wie sich das in den nächsten Wochen weiter entwickeln wird.“

Das ist die alles entscheidende Frage. Wie wird es weitergehen? Nicht jeder geht damit so abgebrüht um wie die SCC-Sprinterin Lückenkemper: „Ich bin auch keine Virologin, ich kann dazu auch nicht viel sagen.“