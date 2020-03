Die deutschen Kanuten waren in Spanien im Trainingslager, als dort am Freitag die Corona-Pandemie zur plötzlichen Grenzschließung führte. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion musste das Team um den Potsdamer Ronald Rauhe das Land verlassen.

Plötzlich musste alles ganz schnell gehen: Alles in die Tasche stopfen, Hals über Kopf das Land verlassen, im Taxi über die Grenze, mitten in der Nacht, bevor nichts mehr geht. Viele dramatische Schilderungen dieser Tage erinnern an dramatische Filmszenen - so auch die von Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe. Der Potsdamer war mit seinen Nationalkader-Kollegen im Trainingslager im spanischen Sevilla, als der dortige Shutdown sie zur überstürzten Rückreise zwang.

"Schon zwei Stunden später kam die Meldung, dass Spanien den Notstand ausruft, die Grenzen schließen und eine Ausgangssperre verhängen wird", erzählt Rauhe. Also wurde wieder umgebucht, die neuen Flüge sollten die Kanuten am Samstagmorgen zurück nach Deutschland bringen, allerdings nicht aus Sevilla, sondern vom portugiesischen Faro aus. Da musste das Team nun bis Mitternacht hinkommen. "Wir sind sofort rauf auf unsere Zimmer und haben unsere Taschen gepackt, die Boote aufgeladen", sagt Rauhe.

"Die letzten Tage waren die hektischsten, die ich in meiner Karriere als Sportler erlebt habe", sagt Rauhe jetzt. Er sitzt mittlerweile wieder zu Hause, in der Nähe von Berlin und gibt dem rbb ein Interview via Video-Telefonie. Direkte Treffen vermeidet auch er, wo es geht. Am Donnerstag noch deutete wenig darauf hin, dass die Kanuten ihr Trainingslager in Spanien so abrupt würden verkürzen müssen, am Freitag war irgendwann klar: Es muss umgebucht werden. Zunächst sollte der Rückflug am Sonntag aus Sevilla gehen, aber dann ging alles noch schneller.

Das Problem: Mietwagen hatten sie vor Ort nicht gebucht und zu diesem Zeitpunkt wurden in Spanien auch keine mehr ausgegeben, mit denen man die Grenze hätte überqueren dürfen. "Wir haben dann Taxifahrer mehr oder weniger bestochen, die uns in einer Kollonne bis nach Faro gefahren haben", berichtet Rauhe. So gelang die Ausreise bis Mitternacht. Am Samstagmorgen nahmen die Kanuten ihren Flug von Faro nach München, von da verteilten sich die Athleten am Nachmittag in Mietwagen-Fahrgemeinschaften über ganz Deutschland.

"Jetzt sitzen wir zu Hause und wissen nicht so richtig, was mit uns geschehen wird", beschließt Rauhe seine Schilderungen der Reise. Denn solange das Internationale Olympische Komitee plant, die Olympischen Spiele in Tokio Ende Juli stattfinden zu lassen, müssen sich die Top-Kanuten auch darauf vorbereiten.