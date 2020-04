Der 1. FC Union und Hertha BSC sind wie ein Großteil der Bundesligisten am Montag nach wochenlangem Einzeltraining auf den Rasen zurückgekehrt. Die Übungen finden jedoch in Kleingruppen statt, Zweikämpfe sind tabu - und auch sonst fehlt viel zur Normalität.

Es ist ein erster Mini-Schritt zurück zur sportlichen Normalität - an Alltag ist aber noch lange nicht zu denken: Unter besonderen Bedingungen sind die beiden Berliner Fußball-Bundesligisten 1. FC Union und Hertha BSC am Montag wieder ins Training eingestiegen. Die Mannschaften starteten nach mehr als drei Wochen Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit strengen Schutz-Maßnahmen.

Wegen eines positiven Coronavirus-Test bei einem Spieler musste sich das Team zuletzt zeitweise für zwei Wochen in eine häusliche Quarantäne begeben. In dieser Zeit hatten die Spieler vornehmlich auf dem Spinning-Rad gesessen und sich mit Kraft- und Stabilisationsübungen fitgehalten. Vergangene Woche absolvierten die Profis dann individuelle Laufeinheiten im Freien.

Die Daten, die man während des Trainings von jedem Spieler erfasse, habe man "dabei genauso im Blick wie natürlich die Einhaltung der aktuellen Kontakt- und Hygiene-Regeln." So duschen die Profis nicht in der Kabine, sondern zuhause.

Bei Hertha BSC absolvierten die Profis angeleitet von Athletik-Trainer Henrik Kuchno in Kleingruppen ein Konditions-Programm. "Die Jungs haben sich vor allem gefreut, in den Übungen auch mal wieder einen Ball am Fuß zu haben. Es geht in dieser Woche auf dem Platz um spezielle Konditionierung mit und ohne Ball", wird Kuchno auf der Internetseite des Klubs zitiert [herthabsc.de] . "Im Laufe der Woche werden wir das Pensum und die Intensität dann stetig anziehen."

Union Berlin zeigte derweil bei Twitter ein kurzes Video der Einheit auf dem Gelände am Stadion An der Alten Försterei. Zu sehen waren nur vier Spieler, die mit viel Abstand voneinander Laufübungen auf dem Rasen absolvierten.

Der Aufsteiger will sich langsam und gemäß den Vorschriften an den sportlichen Alltag herantasten. Richtiges Team-Training unter Coach Urs Fischer sieht jedoch anders aus. Wie Union auf Anfrage mitteilte, bestanden die Gruppen zunächst aus maximal fünf Spielern. "Natürlich achten wir darauf, so wenig Kontakt wie möglich zu haben", hieß es.

Alle Profis befanden sich am Montag zeitweise auf dem Trainingsgelände, jedoch nicht gemeinsam. Der Verein hatte zuvor schon angekündigt, dass sich die Kleingruppen in zwei Kabinen unabhängig voneinander umziehen müssen. Auch am Dienstag stehen Kontrollen an, wie sich die Profis im sportlichen Home-Office geschlagen und ihre Trainingspläne abgearbeitet haben. Im Laufe der Woche soll in kleineren Gruppen und auch mit dem Ball trainiert werden.