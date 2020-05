Wird in den restlichen Spielen der Fußball-Bundesliga auf den vieldiskutierten Videoschiedsrichter verzichtet? - Das internationale Gremium für Fußball-Regeln IFAB (International Football Association Board), hat den Weg für eine dementsprechende Regelänerungen bis zum Saisonende freigemacht. Das teilte das IFAB am Freitag mit.

Die Fußball-Bundesliga wird ihren Spielbetrieb einen Tag später als zunächst angesetzt wieder aufnehmen. Das Saisonfinale soll am 27. Juni stattfinden. Das Derby-Rückspiel zwischen Hertha und Union soll noch im Mai stattfinden.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte bereits bekannt gegeben, über die Änderung der Wechselregel zeitnah beraten zu wollen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sagte am Donnerstag: "Falls diese Regel seitens der FIFA entschieden wird, werden die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga kurzfristig über eine zeitlich befristete Übernahme dieser Regelung entscheiden." Die Bundesliga nimmt ihren Spielbetrieb am 16. Mai wieder auf.

Die Ligen, die den Spielbetrieb wieder aufnehmen - wie die 1. und 2. Bundesliga -, können sich nun entscheiden, ob sie die Möglichkeiten zu Regeländerungen wahrnehmen wollen. Alle Wettbewerbe, die noch in diesem Jahr zuende gespielt werden sollen, dürfen von den Regeländerungen Gebrauch machen.

Bei der Aufstockung des Wechselkontingents von bisher drei auf fünf Aus- und Einwechslungen pro Spiel geht es IFAB und FIFA nach eigenen Aussagen um den Schutz der Spieler. Da die verlängerte Saison sich länger als sonst üblich in den Sommer ziehen werde, seien die Spieler einer höheren Belastung ausgesetzt. "Diese sofortige vorrübergehende Änderung wurde eingeführt, da ein dicht gedrängter Kalender und Spiele bei mitunter großer Hitze drohen, was sich beides auf das Wohl der Spieler auswirken könnte", heißt es in der FIFA-Mitteilung.

Damit die neue Regel nicht zum Zeitschinden ausgenutzt werden kann, sind während des laufenden Spiels weiterhin nur drei Wechsel zulässig. Die übrigen zwei Wechsel müssten die Teams in der Halbzeit nutzen.