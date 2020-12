Als Konsequenz der positiven Testergebnisse wird das für Donnerstag geplante Heimspiel im Magenta Cup gegen die Adler Mannheim auf den kommenden Dienstag, 8. Dezember (19:30 Uhr) verlegt.

Die betreffenden Spieler bleiben die nächsten zehn Tage in häuslicher Quarantäne und können erst nach negativ ausfallenden Tests wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen. Der verbleibende negativ getestete Kader wird das Training fortsetzen, um sich auf die Partie gegen den EHC Red Bull München am Samstag in der Mercedes-Benz-Arena vorzubereiten.