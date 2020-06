Das sorbische Videospiel "Krabat und das Geheimnis des Wendenkönigs" ist insgesamt über 10.000 Mal über die Stores von Apple, Google und Microsoft heruntergeladen worden. Das teilte die Stiftung für das sorbische Volk mit. So sei das Spiel auch in den USA, Brasilien, Vietnam, auf den Philipinen und in Südafrika gekauft worden.