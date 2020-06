Cottbuser Staatstheater verlegt Programm in Kasernenhof

Der Spielort für die Veranstaltungsreihe ist der Hof der Cottbuser Alvensleben-Kaserne. Bereits in den Vorjahren hat das Staatstheater dort ein Sommertheater mit eigens konzipierten Schauspielstücken auf die Bühne gebracht. Erstmals treten nun abwechselnd alle Sparten des Hauses im Kasernenhof auf.

Generalmusikdirektor Alexander Merzyn ist froh, endlich wieder dirigieren zu können. "Große Freude, vor allen Dingen auch beim Orchester. Die haben sich sehr gewünscht endlich wieder zusammen zu spielen und das haben wir wirklich sehr vermisst", so Merzyn. Auch, wenn das Orchester viele Projekte verwirklicht habe, die sogenannten Konzerte für Cottbus oder auch für Seniorenheime, sei es etwas anderes gemeinsam zu musizieren.

"Wir sind wieder da!" ist auf Plakaten in Cottbus zu sehen. Das Staatstheater wirbt für sein neues Format im Kasernenhof. Die Proben laufen längst. Ab dem 18. Juni bis zum 11. Juli werden Ballett, Schauspiel, Orchester und Oper abwechselnd in jeweils einstündigen Programmen auftreten. Zum Auftakt und zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Programm aller Sparten.

Auch in der Alvensleben-Kaserne wird nicht das gesamte Orchester spielen können. Sowohl für das Publikum, als auch für die Musiker gelten Abstandsregeln. Der Platz auf der Sommerbühne reicht nicht für alle, sagt Intendant René Serge Mund. "Deswegen haben wir natürlich nicht so viele Zuschauer, die Kapazität ist kleiner als sonst üblich, aber damit können wir gut leben", so Mund. Es seien extra Stücke herausgesucht worden, die auch mit wenigen Musikern funktionieren würden.

So wie beispielsweise die Serenaden von Antonín Dvořák, die am Freitag auf dem Programm stehen. Auch wenn sich Schauspieler, Tänzer und Musiker freuen, wieder auftreten zu können, selbstverständlich ist das nicht, sagt der Intendant. "Wir haben lange gekämpft wieder aufzutreten im Theater. Wir sind auch ziemlich nervös, dass wir wieder auf volle Betriebstemperatur gehen", so Mund.

Lange sei im Team diskutiert worden, ob denn überhaupt Zuschauer kämen, wenn es wieder losgeht. Eine unbegründete Sorge, wie sich herausgestellt hat - die Vorstellungen sind fast ausverkauft.