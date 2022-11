Josti Berlin Dienstag, 29.11.2022 | 15:10 Uhr

Also ich verstehe das Schneckentempo bei der Förderung von Solarstrom nicht. Warum nur der Denkmalschutz in Brandenburg? Wäre es nicht an der Zeit sämtliche Bürokratiehemmnisse bundesweit auf den Prüfstand zu stellen!



Um von den fossilen Brennstoffen in Deutschland loszukommen müsste sich die Stromproduktion in Deutschland verdoppeln! Also private Investitionen in alternative Energien steuerlich fördern. Photovoltaikanlagen auf jedes Haus, jeden Schulhof, jeden Parkplatz...