In Burg im Spreewald ist am Montag eine Frau von mehreren Hunden angegriffen und gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, sei am frühen Nachmittag eine 61-Jährige mit dem Fahrrad auf dem Wildbahnweg unterwegs gewesen. Als sie ein Grundstück mit offenstehendem Hoftor passierte, hätten drei Labrador-Terrier-Mischlinge die Frau angegriffen.



Dabei habe die 61-Jährige mehrere schwere Bissverletzungen erlitten. Sie wurde per Hubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Ordnungsamt hat einen Rüden beschlagnahmt. Das Tier soll nach ersten Aussagen ein Bullterrier sein. Die Haltung dieser Rasse

ist in Brandenburg verboten, soweit keine Erlaubnis vorliegt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.