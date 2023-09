In Südbrandenburg ist ein 46-Jähriger aus dem Gefängnis entkommen. Wie das Justizministerium am Freitag mitteilte, war der Mann aus dem offenen Vollzug in Spremberg (Spree-Neiße) entwichen. Dort befindet sich eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben (Dahme-Spreewald).

Der Mann sei kurz vor Mitternacht am Donnerstag aus der Außenstelle entkommen, hieß es vom Ministerium. Er sei wegen Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilt und verbüße eine Ersatzfreiheitsstrafe. Diese wird verhängt, wenn Verurteilte eine Geldstrafe nicht bezahlen.