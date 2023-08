Der Landkreis Elbe-Elster hat eine Bürgerbefragung zur Gesundheitsversorgung angekündigt. Das teilte er am Freitag mit. Zuvor war eine großangelegte Umstrukturierung der Krankenhäuser im Landkreis angekündigt worden.

Die Befragung richtet sich laut Mitteilung an die Landkreisbewohner, Klinikmitarbeiter und Gesundheitspartner und startet am 23. August. Der Landkreis will dabei unter anderem herausfinden, was die Befragten bei der Gesundheitsversorgung in Elbe-Elster vermissen und was sie sich für die Zukunft wünschen. Die Befragung soll einen Monat, bis zum 24. September dauern.