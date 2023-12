RB 24 Süd

Bis 14. Dezember 2024 Die Züge fahren von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten zwischen Flughafen BER und Rangsdorf. Zwischen Rangsdorf und Wünsdorf-Waldstadt fahren die Züge der Linie RE 8 (ODEG) als Ersatz. Am Wochenende sowie von Montag bis Freitag, jeweils 9.00 –15.00 Uhr und täglich in den Abendstunden werden die Züge zwischen Schönefeld (b Berlin) und Zossen durch Busse ersetzt.