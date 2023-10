Die Feuerwehr Cottbus ist seit Freitagabend bei einem Großbrand in einem leerstehenden Bürohaus im Einsatz.

In der Dresdener Straße war eine 500 Quadratmeter große Halle in Brand geraten, wie Jens Zimmermann von der Leitstelle Lausitz dem rbb am Samstagmorgen mitteilte. Das Gebäude brannte demnach in voller Ausdehnung und ist einsturzgefährdet. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit bis zu 60 Kräften im Einsatz. Für einen notwendigen Teilabriss seien Bagger und andere Technik angefordert worden. Dann will die Feuerwehr mögliche Glutnester in den Zwischendecken löschen. Zimmermann geht davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch den halben Samstag hinziehen. Die örtlichen Gegegebenheiten würden die Arbeiten erschweren.

Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht bekannt.