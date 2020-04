Seit mehr als zwei Wochen keine Neu-Infektion in Cottbus

Während in anderen Städten und Regionen die Zahl der an Corona Erkrankten noch immer stetig steigt, bildet Cottbus eine Ausnahme. Insgesamt gibt es in der Stadt bislang 39 Infektionsfälle - und diese Zahl bleibt bereits seit Mitte April konstant.

In Cottbus, der zweitgrößten Stadt Brandenburgs, verharrt die Zahl der an Covid-19 infizierten Menschen seit zwei Wochen. Seit dem 12. April hat es keinen neuen Infektionsfall gegeben. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, gibt es nach wie vor kumuliert 39 Infizierte. Die meisten von ihne - 34 - sind inzwischen wieder gesund.



40 weitere befinden sich in Quarantäne, das sind zwei mehr als am Montag. Dabei handele es sich um Reise-Rückkehrer, erklärt Stadtsprecher Jan Glossmann. Andere Menschen zeigen leichte Symptome und sind vorsorglich in Quarantäne.

Ein Patient werde im Moment auf einer Normalstation im Carl-Thiem-Klinikum behandelt. Ihm gehe es aber so gut, so dass er wahrscheinlich noch am Dienstag entlassen werden wird.