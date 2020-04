Corona-Ausbruch am EVB-Klinikum begann offenbar früher als bekannt

Das Klinikum hatte bislang kommuniziert, man habe erst am 27. März eine Häufung von Infektionen festgestellt. Nach rbb-Informationen sind im EVB-Klinikum bislang 37 mit Covid-19 infizierte Patienten gestorben.

Der Ausbruch von Coronavirus-Infektionen am Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum hat offenbar früher begonnen als bisher bekannt. Das geht nach rbb-Informationen vom Samstag aus Listen hervor, die das Potsdamer Gesundheitsamt auf der Grundlage von Daten aus dem Krankenhaus erstellt hat. Demnach gab es schon am 23. und 24. März auf der Geriatrie-Station eine Häufung von Covid-19-Fällen.

Der Potsdamer Hauptausschuss berät am Samstag in einer Sondersitzung über die Situation an der Klinik. Die Stadtverwaltung wirft der Krankenhausleitung vor, sie habe bislang nicht alle angeforderten Unterlagen zum Coronavirus-Ausbruch herausgegeben.



Laut Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) liegen dem Potsdamer Gesundheitsamt inzwischen Listen vor, mit denen sich die Vorgänge rund um die Infektionsfälle besser nachvollziehen ließen.



Derzeit darf das Ernst-von-Bergmann-Klinikum keine neuen Patienten aufnehmen.