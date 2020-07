Am Klinikum Niederlausitz in Senftenberg hat eine großangelegte Corona-Antikörperstudie begonnen: 180 Klinikmitarbeiter haben sich dafür freiwillig gemeldet. Die Studie soll zeigen, wie lange Corona-Antikörper im Blut überhaupt nachweisbar sind.

Am Klinikum Niederlausitz in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) hat am Dienstag eine Langzeitstudie zu Corona-Antikörpern begonnen. 180 Mitarbeiter des Klinikums haben sich dafür freiwillig gemeldet. Mit der Studie erhoffen sich das Klinikum und die beteiligte Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) Erkenntnisse darüber, wie lange Corona-Antikörper im Blut nachweisbar sind.

Den 180 Freiwilligen wird während der Studie einmal pro Monat Blut abgenommen, um es auf mögliche Corona-Antikörper zu testen. Die erste Probandin ist Charlotte Loch, Pflegefachleiterin am Klinikum in Senftenberg. Sie hatte in den letzten Monaten merhfach Kontakt zu Covid-19-Patienten. "Kann ja sein, dass man es unbemerkt durchgemacht hat, die Krankheit", sagt sie. Sie und ihre Kolleginnen hätten zwar grundsätzlich mit Vollschutz an den Patienten gearbeitet, für sie wäre es aber dennoch eine "mentale Sicherheit" sollte sich herausstellen, dass sie bereits Antikörper gebildet hat.

Die Studie ist bis zum Jahresende angelegt. Zwei Dinge sollen mit ihr überprüft werden, sagt der Leiter der Studie im Klinikum, Heinz-Detlef Gremmels. "Wir sind als Krankenhaus Teil der Gesamtbevölkerung hier in der Niederlausitz. Wir wollen erstmal einen Querschnitt erfassen über alle Mitarbeiter: Wie ist das Virus hier in der Region schon angekommen, welche Mitarbeiter hatten Kontakt und haben einen positiven Antikörpernachweis", so Gremmels.

Außerdem wollen die Forscher herausfinden, wie lange die Antikörper im menschlichen Körper bestehen und wie lange ein Mensch gegen das Virus immun ist.