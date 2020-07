"Wir haben unsere Testkapazitäten deutlich erweitert. Durch den PCR-Testvollautomaten Cobas 6800 sind unsere Kollegen der Mikrobiologie in der Lage, in Spitzenzeiten bis zu 1.400 Corona-Tests täglich zu bearbeiten. Dadurch können wir nun nicht nur ärztlich oder vom Gesundheitsamt verordnete Tests und Tests, die für unseren sicheren Krankenhausalltag notwendig sind, durchführen. Wir freuen uns, endlich auch allen, die für sich selbst Gewissheit haben wollen, diese Sicherheit geben zu können", sagte CTK-Geschäftsführer Götz Brodermann der Mitteilung zufolge.

"Gerade jetzt in der Urlaubszeit sehen wir hier eine große Notwendigkeit. Viele Lausitzer werden aus den nun wieder frei gegebenen Urlaubsgebieten zurückkehren und ihrem Arbeitgeber nachweisen wollen und müssen, dass sie 'Corona-frei' sind. Diesen Nachweis bekommen Sie – auf eigene Kosten – bei uns", so der CTK-Chef weiter. So könnten sich auch Menschen testen lassen, die nicht in die Testkriterien des Robert-Koch-Instituts fallen.

Ein sogenannter PCR-Test koste dabei 134,39 Euro, eine Blutuntersuchung auf Antikörper 22,49 Euro. Die Abstrichstelle wird im Medizinischen Versorgungszentrum am Haupteingang des Klinikums eingerichtet. Das CTK bittet allerdings um eine telefonische Voranmeldung.