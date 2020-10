Zahl neuer Corona-Fälle in Brandenburg steigt auf 144

Auch in Brandenburg steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen immer weiter: Am Donnerstag vermeldete das Gesundheitsministerium den dritthöchsten Wert seit Pandemie-Beginn. Cottbus ist mittlerweile Risikogebiet. Zwei Landkreise nähern sich der 50er-Marke.

Es ist der dritthöchste Wert, der seit dem Ausbruch der Pandemie in Brandenburg registriert wurde, der höchste Wert lag Anfang April bei 186 Fällen. Laut dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) sind damit insgesamt 5.227 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst, 861 Menschen gelten derzeit als erkrankt.

In Brandenburg ist die Zahl neuer Corona-Infektionen innerhalb der letzten 24 Stunden sprunghaft angestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Potsdam am Donnerstag mitteilte, hat sich die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Mittwoch um 144 erhöht.

Die meisten Neuinfektionen registrierten die Behörden im Landkreis Prignitz (+22) und in Cottbus (+20). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Cottbus damit nun bei 57,2 - und erstmals überhaupt über dem kritischen Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Damit ist Cottbus jetzt das erste Risikogebiet in Brandenburg. Mit einer Inzidenzzahl von 47,3 nähert sich aber auch der Lankreis Prignitz der kritischen Marke und auch im Kreis Oder-Spree liegt der Wert bei 43,6.

Für Einwohner von Risikogebieten haben Bund und Länder zuletzt ein bundesweites Beherbergungsverbot erlassen. Menschen aus betroffenen Städten und Landkreisen müssen für Übernachtungen woanders negative Corona-Tests vorweisen.

Mit der Zahl der Infektionen ist nach den Angaben des Brandenburger Gesundheitsministerium vom Donnerstag auch die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Krankenhauspatienten gestiegen. Aktuell würden 63 Patienten wegen COVID-19 stationär behandelt, zehn Menschen mehr als am Vortag. Intensivmedizinisch beatmet werden aktuell drei Menschen. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 4.189 Menschen als genesen, das sind 46 Menschen mehr als am Vortag.