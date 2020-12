Am 5. Januar sollen die ersten beiden Impfzentren in Brandenburg an den Start gehen. Eines wird in Potsdam, das andere in Cottbus eröffnet. Die Stadt Cottbus hat am Dienstag erstmals die Türen zum neuen Impfzentrum in den Messehallen geöffnet.

Die ersten beiden Corona-Impfzentrem in Brandenburg sollen am 5. Januar an den Start gehen. Eines davon wird in der Landeshauptstadt Potsdam eröffnet, ein weiteres in den Cottbuser Messehallen. Am Dienstag hat die Stadt das Zentrum erstmals für Journalisten geöffnet.

In der Halle sind sechs parallele Impfstrecken aufgebaut. Mit der Anmeldung davor wirkt es etwas, wie der Sicherheitscheck am Flughafen. Und das ist kein Zufall, erklärt Uwe Schulz von der Cottbuser Berufsfeuerwehr. Ähnlich wie auf einem Flughafen ist aufwändig ein Einbahnstraßensystem aufgebaut worden, damit sich die Besucherströme, also Geimpfte und Ungeimpfte nicht begegnen. Hinzu kommen Sicherheitsbereiche, die nicht öffentlich zugänglich sind. Die Messehallen sind dafür gut geeignet, sagt Schulz.